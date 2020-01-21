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مُحدث | جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2020-2019

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تعرف على جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” أول بأول مع موقع الخليج 365 عن موسم 2020-2019.

الجدول محدث بصفة أسبوعية، محدث بعد مباريات السبت الممتاز وبعد مباريات الأحد الممتاز.

يبحث عن لقبه الأول في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي في مسماه الجديد “بريميرليج”.

ولم يفز ليفربول بالدوري الانجليزي منذ عام 1990، وفي جعبته 18 لقبًا متأخرًا عن اليونايتد بلقبين.

مانشستر يونايتد يُعد أفضل فريق في الألفية الجديدة حصدًا للبريميرليج برصيد 9 مرات.

إليكم الترتيب كاملاً بعد كل جولة

المركز ????

الفريق ????

النقاط ????

عدد المباريات ⛳️

????

ليفربول

64 22

????

مانشستر سيتي

48 23

????

ليستر سيتي 45 23

4️⃣ ????

39

23

5️⃣ ????

مانشستر يونايتد 34 23

6️⃣ ????

ولفرهامبتون واندرز

34

23

7️⃣

شيفيلد يونايتد

33 23

8️⃣

توتنهام هوتسبير

31 23

9️⃣

كريستال بالاس

30

23

????

آرسنال

29

23

إيفرتون

29

23

نيوكاسل يونايتد

29

23

ساوثامبتون

28 23

بيرنلي

27

23

برايتون هوف البيون 25

23

وست هام يونايتد

23 22

واتفورد 23

23

⓲ ????

أستون فيلا

22

23

⓳ ????

بورنموث

20

23

⓴ ????

نوريتش سيتي

17

23

سجل أبطال البريميرليج من 1992 حتى الآن

مانشستر يونايتد البطل القياسي للدوري الانجليزي برصيد 20 مرة من بينهم 13 مع السير أليكس فيرجسون (صور: Getty)

الموسم ????

البطل ????

الوصيف ????

19931992

مانشستر يونايتد

أستون فيلا

19941993

مانشستر يونايتد

بلاكبيرن روفرز

19951994

بلاكبيرن روفرز

مانشستر يونايتد

19961995

مانشستر يونايتد

نيوكاسل يونايتد

19971996

مانشستر يونايتد

نيوكاسل يونايتد

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19981997

آرسنال

مانشستر يونايتد

19991998

مانشستر يونايتد

آرسنال

20001999

مانشستر يونايتد

آرسنال

20012000

مانشستر يونايتد

آرسنال

20022001

آرسنال

ليفربول

20032002

مانشستر يونايتد

آرسنال

20042003

آرسنال

تشيلسي

20052004

تشيلسي

آرسنال

20062005

تشيلسي

مانشستر يونايتد

20072006

مانشستر يونايتد

تشيلسي

20082007

مانشستر يونايتد

تشيلسي

20092008

مانشستر يونايتد

ليفربول

20102009

تشيلسي

مانشستر يونايتد

20112010

مانشستر يونايتد

تشيلسي

20122011

مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد

20132012

مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي

20142013

مانشستر سيتي

ليفربول

20152014

تشيلسي

مانشستر سيتي

20162015

ليستر سيتي

آرسنال

20172016

تشيلسي

توتنهام هوستبير

20182017

مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد

20192018

مانشستر سيتي

ليفربول

20202019

؟

؟

20212020

؟

؟

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