محاولة أخيرة من الأهلي لإقناع آزارو بقبول عرض الاتفاق السعودي

يُجرى مدير الكرة بالنادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” محاولات أخيرة مع المهاجم المغربي “وليد آزارو” لإقناعه بقبول عرض نادي الاتفاق السعودي قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتحدث عبد الحفيظ مع الدولي المغربي السابق عن إمكانية الخروج بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، خاصة أن فرص آزارو للعب كأساسي باتت شبه مستحيلة بعد تلبية الإدارة لرغبة المدير الفني “رينيه فايلر” بضم المهاجم السنغالي “آليو بادجي” من رابيد فيينا النمساوي نهاية الأسبوع الماضي.

وعقدت جلسة رسمية بين عبد الحفيظ وآزارو لاقناعه بقبول العرض السعودي من نادي الاتفاق الذى عرض نصف مليون دولار لمدة 6 أشهر فقط، بالإضافة لحصول الأهلي على 300 ألف دولار نظير الموافقة على الإعارة.

ويماطل آزارو مع إدارة الأهلى برفض الرحيل بهذه الطريقة، وذهب لطلب الحصول على الاستغناء النهائي، بالإضافة إلى أخذ حقوقه المالية كاملة عن موسم ونصف، وهو ما قوبل بالرفض التام من إدارة النادى.

Advertisements

وقامت إدارة الأهلي، بالحديث مع بعض اللاعبين المُقربين من آزارو، لإقناعه بقبول عرض الاتفاق السعودي، من أجل تغيير الأجواء والابتعاد عن الضغوط التي يواجهها منذ الموسم الماضي، خاصة أن الإدارة لا تزال لديها بصيص من الآمل فى إمكانية استعادته لمستواه المعهود خلال فترة الإعارة مع الاتفاق ثم منحه فرصة جديدة أو بيعه بمبلغ كبير عند فتح باب الميركاتو الصيفي 2020.

ويتبقى لآزارو مع الأهلى موسم ونصف في عقده الحالي، ورفض مؤخرًا تمديد عقده، خاصة أنه يطمع فى الرحيل لأوروبا خلال السنوات المقبلة، لذلك كان متحفظًا على الخروج لنادى الاتفاق الذي لا ينافس على أي شيء في السعودية.

وقد تشهد الساعات المقبلة انفراجة فى الأزمة، خاصة بعدما بدأ اللاعب يستجيب لزملائه فى الفريق، وبات الرحيل لنادى الاتفاق السعودي على سبيل الاعارة، هو الحل الأفضل لجميع الأطراف.