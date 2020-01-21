صراع صيني على مدافع الهلال السعودي قبل غلق الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير إعلامية صربية عن قرب عودة المدافع الدولي الأسترالي “ميلوس ديجينيك” إلى القارة الصفراء قبل غلق الميركاتو الشتوي الحالي.

اللاعب صاحب الـ25 عامًا أعير من الهلال مطلع هذا الموسم لنادي ريد ستار الصربي بعقد يمتد حتى يونيه 2020، قبل أن يتم إدراج بند يتيح لريد ستار تحويل الإعارة لشراء كامل نظير 1.7 مليون يورو.

وشارك اللاعب مع ريد ستار في 13 مباراة بمنافسات الدوري المحلي، كما لعب بصفة أساسية في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ وتوتنهام وأولمبياكوس.

وقدم ديجينيك مستوى جيد مع ريد ستار ليصبح مطلبًا لعدد من الأندية الصينية خلال الميركاتو الشتوي 2020.

وذكرت وسائل إعلام استرالية على رأسها «ftbl» أن هناك نية قوية لدى أكثر من فريق صيني لضم مدافع الهلال السعودى، أبرزهم شنجهاي سيبغ الذى قدم عرضًا رسميًا وصل لـ 2.5 مليون يورو.

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أما العرض الصيني الثاني لضم ميلوس ديجينيك، جاء من نادي وهان زال.

ويمتلك النادي الصربي أحقية شراء العقد من الهلال، لكن العروض الصينية قد تغرى الزعيم السعودى ببيعه للصين بشكل رسمى، خلال يناير الجارى، حال الاتفاق مع ريد ستار.

يذكر أن الأسترالي ديجينيك انضم إلى الهلال قادماً من نادي النجم الأحمر الصربي بعقد يمتد حتى عام 2022 في الميركاتو الشتوي الماضي.

لكن بعد تعاقد الهلال في الميركاتو الصيفي 2019 مع المدافع الكوري الجنوبي هيون سو يانج قرر نجم دفاع منتخب أستراليا مغادرة أسوار الزعيم الأزرق عائدًا من حيث أتى.