الهلال السعودي يفشل في ضم لاعب دولي فرنسي سابق

فشلت إدارة نادي الهلال السعودي في إبرام صفقة صانع الألعاب الدولي الفرنسي السابق، ونجم وسط نيوكاسل يونايتد قبل عدة سنوات “حاتم بن عرفة”، وذلك خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأبدى الهلال رغبة قوية في التعاقد مع بن عرفة بسبب تحضير الدولي الإيطالي السابق “سيباستيان جيوفينيكو” للرحيل منذ نهاية العام الماضي.

وأعطت إدارة الهلال موافقة مبدئية لرحيل جيوفينكو إذا ما تلقى عرض جيد هذا الشهر، ولهذا السبب اتجهت النية نحو الاستعاضة بحاتم بن عرفة ليحل محله في الأشهر القادمة وقبل بدء المعترك القاري.

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وكشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي الجزيرة الإماراتي كان يصارع الهلال السعودى لضم حاتم بن عرفة، لكن المبالغ المالية التي طلب بها اللاعب تسببت في انسحابه مع الهلال من المفاوضات.

ويبحث حاتم بن عرفة /32 عامًا/ عن نادٍ للانتقال إليه خلال شهر يناير الجاري بعدما غاب عن الملاعب خلال الستة أشهر الماضية منذ انتهاء عقده مع نادي رين.

وشارك بن عرفة في 26 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، وسجل سبعة أهداف، وقاد الفريق لتتويج تاريخي بكأس فرنسا على حساب باريس سان جيرمان في النهائي، ومع ذلك رفضت إدارة رين تمديد تعاقده.