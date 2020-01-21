بطلب من كونتي، الإنتر يحسم صفقة فيكتور موسيس

أكد الرئيس التنفيذي لنادي الإنتر الإيطالي “بيبي ماروتا” قبل مواجهة فريقه في الدوري أمام “ليتشي” حرصه على ضم لاعب جديد قبل غلق الميركاتو الشتوي الحالي سيكون الجناح الدولي النيجيري “فيكتور موسيس”.

اللاعب صاحب الـ 29 عامًا كان قد انضم لصفوف تشيلسي في الميركاتو الصيفي 2012 قادمًا من “ويجان أثليتيك”، وسوف ينتهي عقده في يونيو 2021.

وأعير موسيس إلى ليفربول وستوك سيتي ووست هام يونايتد خلال السنوات الماضية، ويقضي حاليًا إعارة رابعة من تشيلسي مع فنربخشة التركي.

وطلب الإنتر من موسيس قطع اعارته مع الفريق التركي حتى يتمكن من التعاقد معه هذا الشهر إذا ما أراد العودة للعمل مع “أنطونيو كونتي” الذي كان يعتمد عليه بصورة أساسية عامي 2016 و2017 أثناء فترة تدريبه لتشيلسي، ونجح رفقته في التتويج بلقب البريميرليج.

وأكد المدير الفني لنادي تشيلسي “فرانك لامبارد” استعداد فيكتور موسيس لقطع اعارته مع فنربخشة، والعودة إلى غرب لندن هذا الشهر بهدف التحضير للانتقال إلى ناد جديد قبل غلق الميركاتو الشتوي.

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وتسير المفاوضات بين الإنتر و تشيلسي بشكل جيد على الرغم من فشل المفاوضات بين الطرفين فيما يتعلق بالظهير الإسباني “ماركوس ألونسو”.

وتقدمت إدارة إنترنسيونالي بعرض جاد للجناح النيجيري لمدة ستة أشهر مع خيار الشراء مقابل عشرة ملايين يورو.

وذكرت عدة تقارير أن لاعب كريستال بالاس الأسبق وافق على البنود الشخصية المقترحة من فريق المدرب “أنطونيو كونتي”، ويتبقى فقط اتمام المفاوضات مع تشيلسي.

ويعمل الانتر حاليًا على إعارة “لازارو” إلى نيوكاسل من أجل منح اللاعب مزيدًا من الوقت والمشاركة بصفة مستمرة في المباريات لمواصلة التطور.

وسافر وكيل لازارو “ماكس هماير” إلى مدينة نيوكاسل بغية التوصل لاتفاق رسمي مع نادي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهاية هذا الأسبوع.