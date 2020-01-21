رياضة | مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد: التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يلتقي فريق مانشستر سيتي أمام نظيره شيفيلد يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد، على أرضية ملعب برامال لين.



موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد تذاع المباراة عبر قناة Bein Sport HD 1. Advertisements

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام شيفيلد يونايتد اليوم حراسة المرمى: إيدرسون. خط الدفاع: جواو كانسيلو – أوتامندي – فيرناندينيو – والكر. خط الوسط: ديفيد سيلفا – كيفين دي بروين – إلكاي جوندوجان. خط الهجوم: بيرناردو سيلفا – سيرخيو أجويرو - رحيم سترلينج.