رياضة | مفاجأة.. بند في عقد ميسي يسمح له بالرحيل في حالة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بند في عقد ميسي يسمح له بالرحيل في حالة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن الاسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وضع بند سري في عقده مع البلوجرانا، يسمح له بالرحيل عن النادي الكتالوني.

بند ميسي السري في عقده مع برشلونة وأوضحت صحيفة "أي بي سي" الإسبانية، أن ليونيل ميسي وضع بند سري يتيح له إمكانية الرحيل من صفوف البلوجرانا في حالة استقلال إقليم كتالونيا، وذلك عندما جدد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

كما أشار موقع "دويتشه فيله"، على أن ميسي طالب بإدراج هذا البند عندما جدد عقده مع النادي الكتالوني، والذي يمتد لصيف 2021. Advertisements

وشهد إقليم كتالونيا وعاصمته برشلونة في السنوات القليلة الماضية احتجاجات تطالب بالانفصال عن إسبانيا، وترافق ذلك مع أسئلة عن مصير النادي الكتالوني في حال حدوث الانفصال.

ميسي يقود برشلونة لصدارة الدوري والهدافين وواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة تألقه مع البلوجرانا بعدما نجح في قيادتهم لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد هدف الأخير أمام غرناطة في الجولة الماضية بالدوري،والتي أنتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.