عدن - ياسمين عبد الله التهامي - باريس سان جيرمان يدخل مزاد السنغالي كوليبالي مدافع نابولي

الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

عرض نادى باريس سان جيرمان الفرنسى 70 مليون يورو على نظيره نابولى الإيطالى، للحصول على خدمات المدافع السنغالى كاليدو كوليبالي لدعم صفوفه خلال فترة الاتنقالات الشتوية بناء على طلب الجهاز الفنى بقيادة توماس توخيل.



وقرر المدافع السنغالى الرحيل عن نابولى فى حال لم يتمكن من التأهل لبطولة دورى أبطال أوروبا، وهو أمر شبه مستحيل حدوثه، نظراً لابتعاد الفريق الجنوبى عن المركز الرابع المؤهل للبطولة الأوروبية بـ 11 نقطة.

وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن باريس سان جيرمان دخل فى صراع فى شرس مع العديد من الأندية الكبار التى ترغب فى التعاقد مع المدافع السنغالى للفوز بالصفقة على رأسهم ريال مدريد ومانشستر سيتى.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ليوناردو المدير الرياضى لنادى باريس سان جيرمان عقد جلسة مع كاليدو كوليبالي، وعرض عليه تقاضى 12 مليون يورو سنويا مع تقديم امتيازات أخرى.

وشددت الصحيفة على أن مالك نادى نابولى الإيطالى قد رفض عرضا لبيع اللاعب الصيف الماضى مقابل 100 مليون يورو، إلا أنه سوف يكون مضطرا لبيع اللاعب السنغالى.

وأفادت بعض التقارير بأن ريال مدريد الإسبانى يستعد لتقديم عرض مغر لضم السنغالى كاليدو كوليبالى، مدافع نابولى الإيطالى، خلال سوق الانتقالات الشتوية، وارتبط اسم كاليدو كوليبالى بالرحيل عن صفوف نابولى فى الفترة المقبلة، وسط اهتمام كبار أوروبا بضم أحد أفضل المدافعين فى العالم.

ويعد مانشستر سيتى أبرز المهتمين بضم كوليبالي، وبالفعل قدّم النادى عرضاً لنابولى بـ110 ملايين يورو للظفر بخدمات المدافع، ولكن إدارة الفريق الجنوبى رفضت، لذلك انسحب السيتى من الصفقة.