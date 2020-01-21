شكرا لقرائتكم استمرار أزمة حسام عاشور داخل الاهلي .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إشتعلت أزمة حسام عاشور قائد الاهلي خلال الأيام الماضية بسبب رفض اللاعب الجلوس على دكة البدلاء في لقاء طنطا الأخير بالدوري ، وتفاقمت الأمور بسرعة داخل غرفة ملابس المارد الأحمر بسبب أزمة حسام عاشور التي تزامنت مع أزمة أكثر من لاعب أخر بالفريق وتحديداً أزمتي صالح جمعة ووليد آزارو وأن كانت أزمة عاشور لم تطفو على السطح بسبب السرية التي فرضها مسئولو النادي عليها ، وبدأت الأزمة حسب تأكيدات مصدر مسئول في الاهلي لـ"الخليج 365" عندما علم عاشور أنه سيكون خارج التشكيل الاساسي للفريق في مباراة طنطا التي أقيمت الأربعاء الماضي بالدوري وفاز فيها الأهلي بخماسية نظيفة وأبدى قائد الاهلي غضبه من جلوسه على دكة الاحتياطي لأنه علم أن فايلر سيدفع بمحمود متولي في خط الوسط بجوار عمرو السولية لغياب المالي ديانج عن هذا اللقاء للإيقاف .

وتذمّر عاشور وقال أنه ليس منطقياً أن يجلس على الدكة ولا يشارك أساسياً رغم كل هذه الغيابات وأنه ليس منطقياً أن يجلس على الدكة ويتم الاستعانة بمدافع "محمود متولي" ليشارك بدلاً منه ، وأنفجرت الأزمة بعد لقاء طنطا حيث إستمر غضب قائد الفريق ليتم إستبعاده مرة أخرى من مباراة المقاولون العرب أمس الأول في الدوري على خلفية هذه الأزمة، وطال قائد الأهلي بالعودة لتشكيل الأهلي خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الفريق يعاني من غيابات الجملة على مستوى خط الوسط الأحمر.