شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح باب الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة النجم الساحلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتح اليوم مجلس إدارة النادى الأهلى باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل، ضمن فعاليات دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقى.

وأعلن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلى، أن فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي، سيكون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، الثلاثاء، من خلال موقع «تذكرتي»، مضيفا أنه لن يتم تسلم التذاكر دون وجود «Fan ID» الخاص بالمشجع، الذى يستخرج من موقع «تذكرتي»، ووجوده شرط أساسي للحصول على تذاكر المباراة، وذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تنظيم وتأمين المباراة، بما يحفظ السلامة للجميع.

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وأضاف أن الإدارة حددت قيمة أسعار التذاكر على النحو التالي: 1000 جنيه لـ«V.I.P»، و500 جنيه لـ«V.I.P»، والدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.