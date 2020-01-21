عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أومتيتي أول ضحايا سيتين في برشلونة

الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يرغب كيكي سيتين، مدرب برشلونة الإسباني، في التخلص من الفرنسي صامويل أومتيتي، قلب دفاع الفريق، خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتقارير صحفية إسبانية، ليصبح أول ضحايا المدير الفني الجديد.



وعانى أومتيتي من عدة إصابات في الركبة أثرت على مستواه الذي تراجع بشكل واضح خلال الموسمين الأخيرين، بعد بدايته الجيدة مع الفريق في أول موسمين.

صحيفة "‏Eldesmarque" الإسبانية أكدت أن سيتين أفصح لإدارة النادي الكتالوني بشكل واضح عن رغبته في عدم استمرار أومتيتي مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن المدرب صاحب الـ61 عاما طلب من إدارة برشلونة، وتحديدا الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، ضرورة التعاقد مع مدافع جديد وقوي يجيد الخروج بالكرة من مناطق الدفاع والتمرير الدقيق.

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ووفقاً للمصدر نفسه، فإن الفرصة الوحيدة التي أتيحت لغرناطة في المباراة الأخيرة للبارسا كانت من خطأ من أومتيتي، الذي شارك بعد قرار سيتين بإراحة الفرنسي كيلمنت لينجليه من أجل المواجهة القوية المقبلة أمام فالنسيا.

برشلونة فاز على غرناطة (1-0)، الأحد، في الجولة 20 من الدوري الإسباني، قبل أن يواجه فالنسيا، السبت المقبل، في الجولة التالية.

يذكر أن كيكي سيتين تولى تدريب برشلونة قبل أسبوع واحد بعقد يمتد حتى صيف 2022، بعد إقالة سابقه إرنستو فالفيردي، بسبب سوء النتائج.

وانضم أومتيتي (26 عاما) إلى البارسا في صيف 2016 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 25 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2023.

وشارك المدافع الفرنسي في 9 أهداف مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.