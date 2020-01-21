شكرا لقرائتكم الزمالك يواصل تدريباته ، استعداداته لمواجهة مازيمبى الكونغولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعداداته لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان، يوم الجمعة المقبل، على ستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا والتى يبحث فيها الزمالك عن تحقيق الانتصار لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 7 نقاط واقترب من التأهل إلى دور الثمانية عن المجموعة التى يتصدرها بطل الكونغو برصيد 10 نقاط فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى قبل الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إعادة المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، للتشكيل الأساسى للأبيض أمام مازيمبى بعدما فضل عدم تواجده فى التشكيل الأساسى أمام الجونة فى اللقاء الماضى بالدورى الممتاز، لإراحته، ليعود للاعتماد عليه فى مواجهة بطل الكونغو فيما تقلصت حظوظ عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك فى اللحاق بمباراة مازيمبى بعد الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية أمام الجونة فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك، بثنائية نظيفة، إلا إن الجهاز الطبى للأبيض سيقوم بعمل اختبار طبى لجمعة لتحديد مدى إمكانية لحاقه بالمباراة القادمة مع مازيمبى من عدمه خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد خضوعه لبرنامج تأهيلى وعلاجى من الإصابة إلا إن كارتيرون قرر عدم المجازفة به والاعتماد على محمد عبد الشافى بشكل أساسى فى اللقاء المقبل.

ويخوض الزمالك حاليًا، تدريباته بشكل منتظم على ملعبه استعدادا للمواجهة المرتقبة مع مازيمبى الكونغولى الذى أعلن مسؤوليه غياب قائد الفريق تريسور مبوتو ضد الأبيض، وأكد مسؤولو مازيمبى الكونغولى غياب تريسور مبوتو قائد الفريق ضد الزمالك فى المباراة المقبلة بسبب معاناته من مشكلة صحية.

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وكشف ميهايو كازيمبى، مدرب مازيمبى الكونغولى، عن قائمة تضم 18 لاعباً لرحلة الفريق إلى القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك وجاءت القائمة كالتالى:"سيلفان جبوهو وإبراهيم مونكورو فى حراسة المرمى ثم جوديت ماسينجو، ونيلو كوليبالي، جوزيف بنسون أوتشايا، كاباسو تشونجو، تاندى موابي، كريستيان كوفى كوامي، جان فيتال أووريجا، إسحاق أمواه، باتو كابانجو، إيسينا مونيكا تشيبانجو، جاكسون موليكا، شيكو يوشيني، رينفورد كالابا، دجو إيساما مبيكو، كيفين مونديكو، جلودى ليكونزا".

وكان قائد مازيمبى تريسور مبوتو قد زار شباك الزمالك حين فاز مازيمبي، المتوج بدورى الأبطال 5 مرات، على حامل لقب الكونفدرالية بنتيجة 3-صفر فى الجولة الأولى من دور المجموعات وكان تريسور مبوتو قد عاد للمشاركة مع الفريق فى مباراة بريميرو دى أجوستو الأنجولى فى الجولة الماضية من دور المجموعات بعد أن تم رفع الإيقاف عنه من قبل إدارة النادى على خلفية اعتراضه على المدير الفنى للفريق بامفيل مهايو بعدما أخرجه فى مباراة موتيما بيمبى فى الدوري.