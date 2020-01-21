مصطفى يونس: صالح جمعة هيروح الزمالك.. وسيندم على تصرفاته

قال الكابتن "مصطفى يونس" نجم منتخب مصر السابق، أن الوجهة القادمة لـ #صالح جمعة" لاعب النادي الأهلي، هي الزمالك، لافتا إلى أن صالح جمعة غير ملتزم، ولن يكون له مكان في النادي الأهلي.
وتابع "يونس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام " والمذاع عبر فاضئية "Ten" : صالح جمعة هو بديل أبو تريكة في الكرة المصرية، ولكنه غير ملتزم ويسهر فى أماكن لا تليق بلاعب كرة قدم ,مؤكدا أن "صالح" سيندم على تصرفاته
كان السويسرى "رينيه فايلر" المدير الفنى للفريق الأحمر قد أعلن عدم رغبته فى تواجد صالح جمعة بصفوف الفريق خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المقاولون العرب فى الدورى العام والتى حسمها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.
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