شكرا لقرائتكم خبر عن وفد اتحاد الكرة يطير لألمانيا لتوقيع عقود شركة الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه وفد من اتحاد الكرة يضم أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوى اللجنة الخماسية، وحمادة زاهر مدير التسويق بالجبلاية، إلى ألمانيا اليوم لتوقيع عقد شركة الملابس الخاصة بالمنتخبات لمدة 3 سنوات حتى انتهاء كأس العالم 2022.

وقال مسئولو اللجنة الخماسية إن المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة وقع مذكرة تفاهم فقط مع الشركة الألمانية، إلا أنه لم يتم توقيع العقود وتحديدا حتى 2022، لذا ستقوم اللجنة الحالية بالتوقيع بعد سفر الوفد الثلاثى والتوصل لاتفاق على كافة التفاصيل، وكذلك شكل قميص المنتخب الجديد.

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ومن ناحية أخرى، اعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير، برئاسة عمرو الجناينى، الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.

وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الجارى على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم، ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، وقام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هى استادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبى، وتم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد فى اجتماع محمد فضل مع عارف العوانى أمين عام مجلس أبو ظبى الرياضى، وشهد الاتفاق على تفاصيل الاتفاق الذى تضمن إقامة المباراة فى التاسعة مساء الخميس 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 فبراير.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة.