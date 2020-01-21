شكرا لقرائتكم خبر عن عاشقة محمد صلاح.. الأمريكية كيرى إليزابيث تزور مصر قريبا وقرية نجريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المدونة الأمريكية كيرى إليزابيث، المعروفة إعلاميا بـ"عاشقة محمد صلاح"، أنها ستزور مصر قريبا خلال الأسابيع القادمة، مؤكدة أيضا أنها ستزور قرية "نجريج" بمحافظة الغربية مسقط رأس الفرعون المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى.

إليزابيث نشرت صورة لها من أمام الأهرامات، خلال زيارة سابقة لمصر، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: اثنين سعيد، لدى أشياء أقولها اليوم مو صلاح هو ملك مصر، وكان مو صلاح أيضا ملك أنفيلد فى مباراة الأمس".





وكشف إليزابيث: "فى غضون بضعة أسابيع سأعود إلى مصر، سأزور بعض المواقع القديمة مرة أخرى، لكن هذه المرة سوف أجد أيضًا بعض الجداريات الأخرى لصلاح فى القاهرة ونجريج التى هى مسقط رأسه".





وطالبت إليزابيث، أنه إذا كان أى شخص يعرف أين يمكننى العثور على جداريات صلاح فى مصر، فيرجى إخبارى بذلك، لقد رأيت واحدة فقط فى القاهرة ولكنى أعلم أن هناك الكثير".

وكانت المدونة الأمريكية كيرى إليزابيث، زارت مصر العام الماضى، بدأت رحلتها بزيارة شارع المعز بحى الحسين بالقاهرة الفاطمية، مؤكدة أنها مفتونة دائما بالثقافة العربية، وأن القرآن هو أحد الأسباب العديدة التى جعلها تحب زيارة مصر دائما.





وقالت: "هل سبق لك أن وقعت فى حب نوع معين من الثقافة؟ يجب أن أعترف بأننى كنت دائماً مفتونة بالثقافة العربية، أحب أن تظل الثقافة العربية واحدة من أقدم الثقافات المتصاعدة فى العالم، أشعر بالتأكيد بالترحيب فى كل مرة أكون هنا فى مصر".

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وأضافت كيرى: "على الرغم من أن الكثير من الغرب لديهم هذه الفكرة الخاطئة المؤسفة عن الإسلام، إلا أننى كنت مفتونة بالدين، بدأت فى قراءة نسخة إنجليزية من القرآن الكريم عندما كنت فى فترة المراهقة، هذا هو أحد الأسباب العديدة التى تجعلنى أحب زيارة مصر دائما".





وأوضحت كيرى: "يقع الفندق الذى أقيم به فى أقدم شارع فى القاهرة، حيث يمكننى مشاهدة المنازل والمساجد التى تعود إلى القرون الوسطى من شرفتى الخاصة، اليوم أتيحت لى الفرصة للحصول على جولة سير خاصة فى هذا الحى".

وتابعت كيرى: "حبى للثقافة العربية ربما يفسر لماذا لدى قميص محمد صلاح باللغة العربية، لم أستطع الانتظار حتى آتى إلى مصر وارتديه، صدق أو لا تصدق أننى قمت بالفعل بشراء قميص ليفربول العربى هذا فى الولايات المتحدة الأمريكية".

كما زارت كيرى منطقة أثار الأهرامات وأبو الهول، والتقطت الصور معهما، وقالت: "لقد كان من الرائع أن أعود إلى بلدى المفضل".











