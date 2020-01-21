شكرا لقرائتكم خبر عن حرب السوشيال ميديا تُعيد نجوم اختفوا للساحة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختفى عدد من نجوم الساحرة المستديرة في مصر، بسبب غيابهم عن الأحداث الرياضية أو ابتعادهم قليلاً عن المجال، إلا إنهم اتخذوا أسهل طرق الشهرة والعودة للأذهان من جديد، عن طريق التصريحات النارية "عكس الاتجاه" والتي دائمًا يكون الهدف منها احداث ضجة كبرى على مواقع السوشيال ميديا، ومن ثم تداول اسم مفجرها بين الجماهير على تلك المواقع، ليعود من جديد على الساحة.

ويعد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، والمدير الفني لفريق بلدية المحلة الحالي، أحد مؤسسي تلك المدرسة، حيث كان اختفى عبد العال من على الساحة الرياضية في مصر، إلا أن مواقع السوشيال ميديا أعادته من جديد ليصبح "ترند" خاصة بعدما دخل في رهان مع أحد الإعلاميين بشأن خروج منتخب مصر مبكرًا من بطولة كأس العالم، وبعدها تحققت نبوءته ليصبح أحد أبرز نجوم الكرة السابقين المعروف عنهم التصريحات الجدلية.

ومن رضا عبد العال إلى أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الذي قرر اتخاذ نفس الطريق من أجل العودة سريعًا للساحة، وبالفعل نجح بلال بعدما أطلق تصريحات عكس اتجاه الجميع، وانتقد مصطفى محمد مهاجم الزمالك الذي تغنى به الجميع واعتبروه خليفة عمرو زكى في الملاعب، وأكد بلال أن مروان محسن مهاجم الأهلي الحالى أفضل بكثير من مصطفى محمد، بل أن الأخير يحتاج لفترة طويلة حتى يحصل على لقب "مهاجم"، ودخل فى رهان على مبلغ مالى مقابل عدم تسجيل مهاجم الفريق الأبيض أهداف فى مرمى بيراميدز في الدورى الذى نجح اللاعب في التسجيل خلاله، الأمر الذي جعل أحمد بلال حديث الصباح والمساء على مواقع السوشيال.

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وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادى الزمالك السابق مهاجم الزمالك، قرر عدم ترك الفرصة تمر أمامه دون اقتناصها، ودخل في حرب تصريحات مع أحمد بلال، قائلاً: "اتصدمت جداً وقولتله عيب، مفروض الطبيعى يقول ربنا يوفقه مش العكس".

وتابع وليد صلاح عبد اللطيف على تصريحاته بلال بأنه لم يره سوى في خسارة الزمالك أمام الأهلى بنتيجة 6 / 1 الشهيرة قائلاً:"هو لعب سنتين في الأهلي لكن أنا التاريخ، وأنا في بوركينا فاسو مع المنتخب كان لسه فيميكروباص وبيروح ناشئين الأهلي، وعيب هو كده عنده مشاكل في تصريحات وأي كلام بيقوله بدون وعي، كان فين وأنا باخد أحسن لاعب في إفريقيا وبحصل على 3 ألقاب دوري متتالية".

ويحاول رضا سيكا نجم الزمالك والإسماعيلي السابق، السير على نفس الدرب بعدما أطلق تصريحات نارية في حواره الخاص مع ”الخليج 365” وهاجم الجميع، على أمل حدوث ضجة على مواقع السوشيال ميديا وعودته من الباب الواسع للشهرة والمجد، حيث قال في حواره النارى: " أحمد بلال ملعبش كورة.. إزاى يقيم هداف زى مصطفى محمد.. الأهلى ذبح أزارو برعاية القيعى وشوبير.. وكسب الدورى الأخير بالتحكيم.. أنا اللى اكتشفت أحمد فتحى ولو كان ناسى "الجزمة هتفكره".. فايلر "فنكوش" وأحسن حاجة عملها خلى سيد عبدالحفيظ "مالوش لازمة".. كهربا هيهرب زى ما عمل مع الزمالك.. و لاعبو الزمالك باعوا مباراة الستة.. وخالد الغندور كان مترجم وفى الآخر يقولوا الكابتن التاريخى للقلعة البيضاء".