شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. كاسونجو يتفوق على جميع مهاجمى الزمالك فى المشاركات والأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منافسة قوية تنتظر خط هجوم الزمالك فى الفترة المقبلة، بعدما أنهى مسئولى الأبيض إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق بشكل رسمى، ليصبح بذلك اللاعب الكونغولى جاهزًا للمشاركة مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد قيده بالقائمتين المحلية والأفريقية، بعد عودته للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليُنهى مسئولى ميت عقبة ملف انتقالات الشتاء بالنسبة للوافدين للفريق باستعادة المهاجم الكونغولى.

يُعد الكونغولى كاسونجو واحدًا من المهاجمين الذين سبق وأن قدموا أداءً جيدًا مع الزمالك من قبل، لذا سيشهد خط الهجوم منافسة من نوع خاص فى وجود مهاجمى الأبيض مصطفى محمد وعمر السعيد والمغربى المصاب خالد بوطيب، ويستعرض ”الخليج 365” ماذا قدم كاسونجو خلال تواجده فى القلعة البيضاء بالمقارنة مع ثلاثى الهجوم..

انضم كاسونجو إلى الزمالك صيف 2017 قادمًا من الاتحاد السكندرى، بعدما قدم موسمًا جيدًا مع الفريق السكندرى، قبل أن يرحل عن صفوف ميت عقبة خلال انتقالات يناير 2018، إلى نادى الوحدة السعودى على سبيل الإعارة، ليبقى داخل القلعة البيضاء لمدة موسم ونصف، استطاع خلالها أن يُساهم فى التتويج ببطولتى كأس مصر والكونفدرالية الإفريقية والسوبر المصرى السعودى.

شارك كاسونجو مع الزمالك فى 54 مباراة بواقع 41 مباراة فى الدورى الممتاز بمعدل 28 مباراة موسم 2017 – 2018، و13 مباراة فى الدور الأول بموسم 2018 – 2019، أحرز خلالها 13 هدفًا وصنع 3 أهداف، فيما شارك فى 6 مباريات ببطولة كأس مصر، أحرز خلالها 4 أهداف، بالإضافة إلى مشاركته فى 3 مباريات فى البطولة العربية، أحرز خلالها هدفين، فيما شارك فى 3 مباريات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية أحرز خلالها هدفين، ومباراة فى السوبر المصرى السعودى أحرز خلالها هدفًا، ليكون إجمالى أهدافه مع القلعة البيضاء 22 هدفًا.

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فى المقابل، انضم عمر السعيد إلى الزمالك موسم 2018 – 2019، قادمًا من وادى دجلة، حيث شارك مع الأبيض فى 53 مباراة حتى الآن، أحرز خلالها 10 أهداف، بواقع 31 مباراة فى الدورى بمعدل 25 مباراة الموسم الماضى و6 مباريات فى الموسم الجارى، أحرز خلالها 6 أهداف من بينهم هدفًا فى النسخة الجارية وصنع 5 أهداف، فيما شارك فى 11 مباراة بالكونفدرالية أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، وشارك فى 5 مباريات فى كأس مصر لم يحرز خلالها أى أهداف، بالإضافة إلى مشاركته فى 3 مباريات بالبطولة العربية، و3 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية سجل خلالها هدفًا، ليكون إجمالى أهدافه مع الأبيض حتى الآن 10 أهداف وصنع 7 أهداف.

أما مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، الذى انضم لصفوف الفريق بداية الموسم الجارى بعد فترة طويلة من الإعارة حيث عاد للأبيض بعد انتهاء فترة إعارته الأخيرة من طلائع الجيش، حيث شارك منذ قدومه للأبيض فى 22 مباراة، بواقع 11 مباراة فى الدورى أحرز خلالها 4 أهداف و8 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا أحرز خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا ومباراتين فى كأس مصر أحرز خلالها هدفًا، ومباراة فى السوبر المحلى، ليكون إجمالى أهدافه مع الزمالك 11 هدفًا.

انضم المغربى خالد بوطيب، مهاجم الزمالك، إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى، حيث شارك مع الأبيض فى 24 مباراة بواقع 14 مباراة فى الدورى الممتاز من بينهم 3 مباريات فى الموسم الجارى، أحرز خلالها 4 أهداف الموسم الماضى وصنع هدفًا، فيما شارك فى 8 لقاءات بالكونفدرالية أحرز خلالها هدفًا وصنع مثله، وشارك فى مباراتين فى دورى أبطال إفريقيا ليكون إجمالى أهدافه مع الأبيض منذ انضمامه للفريق 5 أهداف وصنع هدفين وابتعد بعد ذلك بوطيب للإصابة التى لحقت به فى الركبة.