وصلت بعثة الفريق الكروي لنادي مازيمبي الكونغولي إلى القاهرة برئاسة كامامبا أدو عضو الاتحاد الكونغولي، والتي تضم 40 فردا، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك. وأستقبل الدكتور نبيل عبد الفتاح رئيس العلاقات العامة بالزمالك بعثة مازيمبي ممثلا للنادي من أجل توفير سبل الراحة للفريق الضيف. ويلعب الزمالك مع مازيمبي مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على ملعب السلام. ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على ملعب السلام. ويملك الزمالك في رصيده 7 نقاط بالمجموعة الأولى من دوري المجموعات والتي يتصدرها مازيمبي بعشر نقاط. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وصول بعثة فريق مازيمبي الكونغولي استعدادًا لمواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.