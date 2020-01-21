رياضة | ليوناردو يوضح متى يتم تجديد عقدي مبابي ونيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليوناردو يوضح متى يتم تجديد عقدي مبابي ونيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أفصح المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو أرواجو، عن آخر التطورات بشأن تجديد عقود ثنائي الفريق الفرنسي كيليان مبابي لوتيو والبرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا.



وقال ليوناردو،"نحن الآن في فترة الانتقالات، نركز فقط على اللاعبين الذين يأتون ويُغادرون، وسوف نرى بعد ذلك الأمر فيما يتعلق بـ كيليان ونيمار".

جاء ذلك عقب نهاية المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان بهدف نظيف على منافسه لوريان، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس فرنسا.