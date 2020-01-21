رياضة | موعد مباراة نابولي ولاتسيو اليوم الثلاثاء في كأس إيطاليا| مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو بث مباشر beIN SPORTS HD napoli vs lazio

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يستعد نادي نابولي الإيطالي لمواجهة نظيره نادي لاتسيو اليوم الثلاثاء 21 يناير ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة نابولي ولاتسيو اليوم في كأس إيطاليا وملعب اللقاء وستلعب مباراة نادي نابولي ضد نظيره نادي لاتسيو اليوم في بطولة كأس إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سان باولو.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو اليوم في بطولة كأس إيطاليا وستذاع مباراة نادي نابولي ضد نظيره نادي لاتسيو اليوم في بطولة كأس إيطاليا على قناة "BEIN SPORTS HD".

تشكيل نابولي المتوقع ضد لاتسيو اليوم في كأس إيطاليا Advertisements حراسة المرمى : ميريت خط الدفاع : روى , كوليبالي , مانولاس , لورينزو خط الوسط : , زيلينسكى , رويز , كاييخون , انساين خط الهجوم : لوزانو , مارتينز

ترتيب نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي الممتاز ويتواجد نادي لاتسيو في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 45 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.