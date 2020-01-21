رياضة | موعد مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر beIN SPORTS HD Arsenal vs Chelsea

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر beIN SPORTS HD Arsenal vs Chelsea والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستضيف ملعب ستامفورد بريدج غداً الثلاثاء 21 يناير ديربي مدينة لندن بين فريقي تشيلسي وأرسنال، وذلك في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق الطرفان نتيجتان مخيبتان خلال الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي، حيث خسر تشيلسي أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في اللحظات الأخيرة بهدف نظيف، بينما إكتفى أرسنال بالتعادل مع ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف في كل شبكة.

ويأمل تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد للفوز وتعزيز تواجده في المركز الرابع، والإبتعاد بالنقاط عن ملاحقه مانشستر يونايتد الطامح في الزحف نحو المربع الذهبي.

بينما لا يزال أرسنال يسعى للتحرك من المركز العاشر، والتقدم لمراكز المقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لاسيما وأنه لا يبتعد بفارق كبير عن المربع الذهبي. Advertisements

يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 23 مباراة، حققها من 12 فوز وثلاث تعادلات و8 هزائم، سجل 39 هدفاً وسكنت شباكه 30 هدفاً.

بينما يحتل الجانرز المركز العاشر برصيد 29 نقطة من 23 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وخسر مثلها وتعادل في 11 مباراة، سجل 30 هدفاً وسكنت شباكه 32 هدفاً.