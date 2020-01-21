عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تأهل تونس والجزائر يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي أمم أفريقيا لليد

الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

اكتمل عقد المتأهلين للدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا للرجال لكرة اليد، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بتأهل تونس (صاحبة الأرض)، والجزائر.



وانضمت تونس والجزائر إلى مصر وأنجولا في المنافسة على اللقب القاري، وبطاقة المشاركة في اليابان.

وتأهلت تونس بعد الفوز على المغرب 31-24 مساء الإثنين في مباريات اليوم الأول للدور الثاني.

وأنهت تونس حاملة اللقب الشوط الأول متقدمة 17-12، قبل أن تحسم الأمور لصالحها في المجموعة الثانية للدور الرئيسي، إذ تسعى لتعزيز رقمها القياسي بحصد اللقب للمرة الـ11 في تاريخها.

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كما صعدت الجزائر إلى الدور قبل النهائي، عقب فوزها بصعوبة 25-23 على الرأس الأخضر.

وتتصدر تونس المجموعة بـ4 نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على الجزائر، قبل مواجهتهما التي ستحدد ترتيب أول مركزين، مساء الأربعاء، في ختام مباريات المجموعة.

وفي المجموعة الأولى، فازت مصر بسهولة 36-17 على الجابون لتتأهل إلى الدور قبل النهائي مع أنجولا التي انتصرت 30-25 على الكونغو الديمقراطية.

ولدى كل من مصر وأنجولا 4 نقاط، وستحدد مواجهتهما يوم الأربعاء ترتيب المجموعة، علما بأن الدور قبل النهائي يقام الجمعة.

ويصعد الفائز باللقب إلى أولمبياد طوكيو 2020، بينما يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية.