شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يواصل التدريبات بعد العودة من أسوان استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، على خوض اللاعبين تدريباتهم الجماعية بشكل طبيعى غدًا الثلاثاء، وبعد العودة من أسوان، فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك والمقرر لها يوم الثلاثاء 28 يناير الحالى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، على أن يحصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات غدًا الأربعاء ثم العودة بداية من الخميس.

وعادت بعثة فريق وادى دجلة من أسوان عقب خوض المباراة التى جمعتهما أمس الاثنين وانتهت بفوز الغزلان بنتيجة 3 / 1 ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، وافتتح حسام عرفات التسجيل لدجلة فى الدقيقة 17 قبل أن يضيف عبد الكبير الوادى وأحمد بيكهام الهدفين الثانى والثالث على الترتيب، وسجل فادى فريد مهاجم نادى أسوان الهدف الأول لفريقه فى شباك وادى دجلة ليقلص الفارق فى الدقيقة 65 بعد متابعة لركلة جزاء حصل عليها مهاجم أبناء الجنوب، حيث سددها فريد وتصدى لها حارس وادى دجلة قبل أن يتابع فادى فريد الكرة ويسددها بقوة فى الشباك الدجلاوية.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى النقطة 13 ليتقدم 4 مراكز ليحتل المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد أسوان عند النقطة 9 فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

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