عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. أستون فيلا يعلن التعاقد مع التنزانى مبوانا ساماتا

الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي التعاقد مع التنزاني مبوانا ساماتا مهاجم مازيمبي السابق وجينك البلجيكي الحالي، لتعويض البرازيلي ويسلى الذى تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ولن يشارك مع الفريق لنهاية الموسم، بعد أن وافق الفريق البلجيكي على رحيل أفضل لاعب أفريقي في 2015 وصاحب الـ27 عامًا مقابل 8.5 ملايين جنيه إسترليني.



وكشف نادى أستون فيلا على الصفحة الرسمية بموقع تويتر التعاقد مع مبوانا ساماتا فور الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالصفقة، وسيكون ساماتا أول لاعب تنزاني فى التاريخ يخوض تجربة الاحتراف فى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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وتعاقد أستون فيلا مع ساماتا صاحب الـ 27 عاماً، لتدعيم هجومه بعد إصابة ويسلي بقطع فى الرباط الصيلبي وهي الإصابة التي أنهت مشوار اللاعب مع "الفيلانز" هذا الموسم، بجانب رحيل المهاجم الإيفواري جوناثان كوديجا إلى صفوف الغرافة القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن ناحية أخرى، خطف نادى أستون فيلا تعادلا مثيرا أمام منافسه برايتون 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "فالمر" ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني أساسيا في تشكيل أستون فيلا بينما تواجد أحمد المحمدى على مقاعد البدلاء، وشهد التشكيل تواجد الحارس بيبي رينا فى ظهوره الأول مع الفيلانز.

ويواجه أستون فيلا شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، بينما يتصدر ليفربول المسابقة برصيد 61 نقطة ويحاول أستون فيلا خلال المباريات المقبلة الحفاظ على آماله في البقاء بالبريميرليج بعدما ودع كأس إنجلترا.