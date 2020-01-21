عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بوتشيتينو يقترب من خلافة سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد

الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اتجاه كبير داخل نادي مانشستر يونايتد بإقالة المدير الفني للفريق النرويجي أولى جانر سولشاير، وتعيين بدلا منه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام.



وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية أنه من المتوقع أن يحل بوتشيتينو محل سولشاير، بسبب الضغوط الكبيرة التى تواجهها إدارة الشياطين الحمر هذه الأيام، بعد تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر يونايتد ترى أن أسلوب بوتشيتينو يشبه إلى حد كبير أسلوب الألماني يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق ليفربول، والذى أحدث طفرة كبيرة في صفوف الريدز، وجعله واحدا من أقوى فرق العالم.

وخسر سولشاير أمام كلوب بالأمس في القمة التى جمعت ليفربول امام مانشستر يونايتد على ملعب "أنفيلد" في الجولة الـ23 من البريميرليج.

ولطالما كان بوتشينيو هدفا لإدارة نادي مانشستر يونايتد خلال فترة توليه تدريب توتنهام، ليعود المدرب الأرجنتيني مجددا هذه الايام إلى دائرة اهتمامات إدارة العملاق الإنجليزي.

يذكر أن بوتشيتينو قد تم ربطه بأكثر من فريق خلال الفترة الماضية أبرزهم برشلونة، منذ الرحيل عن توتنهام في نوفمبر الماضي وتعيين جوزيه مورينيو بدلا منه.