شكرا لقرائتكم أندية بحرى والإسكندرية.. تعرف على مواجهات المجموعة الثالثة بالدور الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تنطلق اليوم مباريات الدور الثانى للمجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى والإسكندرية بإقامة 5 مواجهات قوية بينما تختتم مباريات الجولة غدا بلقاء المحلة ومالية كفر الزيات .

فعلى ملعبه يلتقى دمنهور صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة مع بلدية المحلة بقيادة رضا عبد العال صاحب المركز السادس برصيد 16 نقطة فى قمة مواجهات الجولة نظرا لقوة الفريقين ورغبتهما فى استكمال المشوار للضغط على فاركو صاحب الصدارة الذى يستضيف بيلا فى لقاء سهل لأبناء أحمد عاشور الذى يسعون للإبتعاد بالصدارة أكثر واكثر بعدما وصلوا للنقطة 23 فى المركز الاول ، فى الوقت الذى يحتل فيه بيلا المركز الأخير برصيد 5 نقاط .

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وعلى ستاد المنصورة يلتقى المنصورة المنتشى صاحب المركز الرابع برصيد 16 نقطة مع الحمام الذى يحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة فى مواجهة متكافئة فأصحاب الأرض يرغبون فى استكمال نتائجهم الجيدة بعد تحقيق فوزين متتالين دفعوا بهم للمربع الذهبى مع ابن النادى ياسر عبد الواحد ، فى الوقت الذى يحاول فيه مجدى طلبه المدير الفنى للحمام المطروحى على استثمار سلسلة النتائج الجيدة التى حققها معه الفريق منذ قدومه لخطف الثلاث نقاط او نقطة التعادق على أقل تقدير للهروب من المؤخرة وتامين نفسه مبكرا

وعلى ملعبه يستضيف دكرنس فى اللقاء الأول لمصطفى عبده نجم المحلة الأسبق كمدير فنى للفريق نظيره الأوليمبى السكندرى فى مواجهة صعبة فأصحاب الأرض ساءت نتائجهم فى الأسابيع الأخيرة بالرغم من الأنطلاقة القوية التى بداوها فى بداية الموسم وتقهقر ترتيبهم للمركز الثامن برصيد 15 نقطة ، بينما يحاول أبناء الإسكندرية انقاذ الموقف بعد رحيل احمد الكاس والتعاقد مع كيتا للهروب من مؤخرة الجدول حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 12 نقطة .