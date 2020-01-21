شكرا لقرائتكم صراع بين عدة أندية لاستعارة محمد فخري من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخلت أندية إنبي والاتحاد السكندري وإف سي مصر، في مفاوضات مع النادي الأهلي لاستعارة محمد فخري صانع ألعاب القلعة الحمراء بفريق 99 خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد تألق اللاعب مع المارد الأحمر في دوري الجمهورية.

ويطلق على محمد فخري لقب رمضان صبحي الجديد في الأهلي، بعد وقوفه على المرة خلال مباراة الأهلي والزمالك بدوري الجمهورية 99، وكان اللاعب قد سجل هدف وصنع آخر خلال اللقاء.

وسجل محمد فخري 13 هدفا مع الأهلي في الموسم الجاري وصنع 8 أهداف أخرى لزملاءه بالفريق، وكان الأهلي قد تعاقد مع اللاعب قبل سنوات بعدما ذاعت موهبته مع ناشئين غزل المحلة.

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على صعيد آخر، أعلن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلى، أنه سيتم فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل، ضمن فعاليات دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ، الثلاثاء، من خلال موقع "تذكرتي".

وتابع المدير التنفيذى للأهلى: "لن يتم تسلم التذاكر دون وجود Fan ID الخاص بالمشجع، الذى يستخرج من موقع تذكرتي، ووجوده شرط أساسي للحصول على تذاكر المباراة، وذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تنظيم وتأمين المباراة، بما يحفظ السلامة للجميع".

وأضاف أن الإدارة حددت قيمة أسعار التذاكر على النحو التالي: 1000 جنيه لـ«V.I.P»، و500 جنيه لـ«V.I.P»، والدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.