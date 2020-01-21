قمة قادة الرياضة تنطلق اليوم في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم أعمال قمة قادة الرياضة العالميين التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي في حلبة مرسى ياس على مدار يومين، من خلال 12 جلسة بواقع ست جلسات في كل يوم.

وتشارك في القمة التي تقام للعام الثاني على التوالي، 450 شخصية قيادية ورياضية من مختلف أنحاء العالم، تنتمي لجميع التخصصات سواء في الإدارة الرياضية أو الإدارة الفنية، وكذلك الاستثمار الرياضي.

ويهدف تنظيم الحدث العالمي الكبير إلى الاستفادة القصوى من الشخصيات المدعوة من خلال نقاشات مثمرة، وجلسات مطولة.