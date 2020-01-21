الغيلاني والمري يتوجان ببطولة دبي لصيد الأسماك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج المتسابق سعود محمد الغيلاني بطلاً لمنافسات فئة الكنعد، ضمن الجولة الأولى لبطولة دبي لصيد الأسماك، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

كما تألق في الحدث المتسابق سالم غانم بن غانم المري الذي حصل على المركز الأول في فئة سمك السكل بجدارة، حيث نجح في اصطياد سمكة في اليوم الثاني من أيام البطولة وصل وزنها إلى 28.20 كلج، وبلغ طولها 141 سم، محتلاً الصدارة في هذه الفئة. وكان المتسابق سعود الغيلاني نجح في الحصول على أعلى وزن في المسابقة خلال أيام الحدث الثلاثة، بعدما اصطاد سمكة في ثاني أيام البطولة وزنها 29.55 كلج، وطولها 154 سم، ليحصل على جوائز قيمتها 120 ألف درهم.

وأقيمت مراسم التتويج بحضور محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات، وأحمد السويدي رئيس الحكام، وأيوب الخاجة مدير شركة دلما مارين للقوارب والمحركات البحرية، وسعيد خليفة المري مدير أول مراسي بي أند أو. وأشاد هزيم محمد القمزي بمستوى المشاركة الكبير الذي وصل إلى 100 متسابق ومتسابقة.