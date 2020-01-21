برشلونة يفوز على طريقة كرويف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى الأرجنتيني ليونيل ميسي مدربه الجديد، كيكي سيتيين، الفوز في مستهل مشواره مع برشلونة، بقيادة النادي الكاتالوني إلى فوز صعب جداً على ضيفه غرناطة 1-صفر في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني، ما خوله استعادة الصدارة بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد.

ورغم الفوز الصعب والمتأخر بالهدف الذي سجله ميسي في الدقيقة 76، إلا أن الجمهور في «الكامب نو» كان سعيداً بالأداء، ولاسيما أنه حمل بصمة كرويف، كما قالت الصحف الكاتالونية، إضافة إلى أن الفريق استعاد السيطرة المطلقة على الكرة التي وصلت إلى 83 في المئة من حيث الاستحواذ، والتمريرات التي بلغت ألفاً و5 تمريرات.

كما أن المدرب الجديد اعتمد على لاعبين من الأكاديمية مثل أنسو فاتي (17 عاماً) الذي بدأ أساسياً، والصغير الآخر ريكي بويج، الذي ساهم في تسجيل هدف الفوز.