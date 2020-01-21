صناع المواهب في الرياض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تتواصل اليوم مواجهات بطولة كأس القادة الدولية للناشئين التي تستضيفها الرياض، على ملعب معهد إعداد القادة، بمشاركة فرق عالمية هي: سبورتينج لشبونة البرتغالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وفيتورول الروماني، وريد ستار الصربي، وزينيت الروسي، وجينيك البلجيكي، بالإضافة لفريقي النصر والهلال من السعودية. وكانت نتائج الجولة الأولى قد أسفرت عن فوز سبورتينج على الهلال 1-صفر، وأتلتيكو مدريد على النصر 3-صفر، وفيتورول على زينيت 3-1، وجينيك على ريد ستار بركلات الترجيح 4-2.