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صناع المواهب في الرياض

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تتواصل اليوم مواجهات بطولة كأس القادة الدولية للناشئين التي تستضيفها الرياض، على ملعب معهد إعداد القادة، بمشاركة فرق عالمية هي: سبورتينج لشبونة البرتغالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وفيتورول الروماني، وريد ستار الصربي، وزينيت الروسي، وجينيك البلجيكي، بالإضافة لفريقي النصر والهلال من . وكانت نتائج الجولة الأولى قد أسفرت عن فوز سبورتينج على الهلال 1-صفر، وأتلتيكو مدريد على النصر 3-صفر، وفيتورول على زينيت 3-1، وجينيك على ريد ستار بركلات الترجيح 4-2.

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