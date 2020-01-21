شايفر يجهز بديل كوندي لمواجهة النصر

يخوض بني ياس، بعد غد الخميس، مباراته أمام النصر في الجولة 13 الأخيرة في الدور الأول لدوري الخليج العربي، مفتقداً مهاجمه الإسباني بيدرو كوندي الذي رحل إلى شباب الأهلي في «الميركاتو الشتوي» الحالي.

يجهز الألماني وينفريد شايفر المدير الفني لبني ياس الصاعدين أحمد أبو ناموس ومحمد راشد مهاجم المنتخب الأولمبي لقيادة خط هجوم السماوي في مباراة النصر، في حين يواصل الفريق تدريباته اليومية على فترة واحدة مسائية، عقب ختام مباراته الودية أمام الوحدات الأردني يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بخسارته بهدفين دون رد.

وحقق بني ياس مكاسب عدة من الاحتكاك مع فريق قوي، حيث دفع شايفر ب 18 لاعباً في تشكيلة المباراة، وقاد خط المقدمة أحمد أبو ناموس.

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وحضر الحصة التدريبية أمس الأول اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم والألعاب الأخرى، وهدفت الزيارة إلى منح اللاعبين دفعة معنوية من أجل تقديم مستويات جيدة خلال الفترة المقبلة التي تشهد إقامة مرحلة الإياب من الدوري.

وفي سياق متصل، تعقد اللجنة الفنية المنبثقة عن شركة الكرة اجتماعات لمواصلة العمل من أجل اختيار الأجنبيين الجديدين المرشح انضمامهما للفريق خلال الفترة المقبلة لتعويض الجنوب إفريقي أياندا، وباتوزي وكوندي، وخاصة الأخير الذي سيشكل غيابه فراغاً في خط المقدمة.

ورشحت اللجنة العديد من الأسماء تمهيداً للتعاقد مع أحد تلك الخيارات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والتي تغلق في فبراير / شباط المقبل.