الفنون تزين «جولف أوميجا دبي ديزرت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستشهد النسخة ال31 من بطولة «أوميجا دبي ديزرت كلاسيك»، هذا العام، مشاركة أصحاب المواهب الفنية الأكثر ابتكاراً في دبي، بعدما أعلن منظمو البطولة عن مشاركة النحات الشهير إدريس بي، والرسام أندرو سكانلان، والتعاون مع «وورلد آرت دبي»، وكذلك إقامة تحدي «الحصول على اللياقة البدنية والعثور عليها».

وسيتمكن زوار ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف خلال البطولة من مشاهدة تماثيل الفنان إدريس بي، المقيم في دبي، والمعروف عالمياً بتماثيله الأسطورية المضلعة للحيوانات، والتي باتت معروفة على الفور في جميع أنحاء دبي بمختلف المعالم الشهيرة، وتم تشكيل مجموعته الفريدة من خلال تشكيل رؤيته للفن المعاصر لإنشاء أشكال حيوانية مضلعة بأحجام مختلفة، والهدف من تعاونه مع البطولة هذا العام هو إتاحة المجال للجميع للوصول إلى فنه والتعرف إليه.

ولن ينتهي الفن الخاص بإدريس بي هنا، حيث ستشكل منحوتاته جزءاً من تحدي «الحصول على اللياقة البدنية والعثور عليها»، وسيتم منح خرائط ثلاثية الأبعاد لزوار البطولة لهذا العام عند مدخل الحدث، مما سيحدد للجماهير الموقع الأول وشرح التحدي عن الحاجة، حيث سيتعين على المتفرجين الذهاب والتقاط صورة في كل موقع من المواقع التسعة حول ملعب مجلس نادي الإمارات للجولف، وسيتضمن التحدي أيضاً منافسة، حيث سيتعين على الجماهير التقاط الصورة في جميع المواقع التسعة ثم تحميلها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الوسم #GetFitandFindIt، من أجل الحصول على جوائز قيمة.

كما انضم إلى قائمة الفنانين هذا العام أندرو سكانلان، الذي يتميز بأسلوبه الذي يعرف باسم «الفن الخلوي»، ويضم عدداً لا يحصى من الخلايا الملونة التي تلمح فقط إلى الصورة التي يحاول تصويرها، ومع ذلك عند الفحص تبدأ صورة مفصلة في الكشف عن نفسها بوضوح للمشاهد، وقبل انضمامه لبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك هذا العام فإن سكانلان كرس نفسه طوال 3 أشهر مضنية لإنشاء صورة للاعب تومي فليتوود.