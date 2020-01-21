كشف مسارات وقمصان النسخة الثانية من طواف الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:أحمد مصطفى

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات عن تفاصيل النخسة الثانية من طواف الإمارات الذي ينطلق خلال الفترة من 23 إلى 29 فبراير/ شباط المقبل، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم، أمس، في مقر أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك للكشف عن قمصان ورعاة ومسارات النسخة الثانية من الطواف.

حضر المؤتمر سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا لطواف الإمارات، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية، وانريكو فيلي مدير «آر سي إس» للفعاليات الرياضية، وممثلو الرعاة.

ويشارك في النسخة الثانية من البطولة التي تقام بتنظيم مشترك بين المجالس الرياضية في أبوظبي، ودبي، والشارقة، 20 فريقاً، علماً بأن السباق هو النسخة العالمية الوحيدة في الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتنطلق النسخة الثانية من دبي وتختتم في أبوظبي، مروراً بالإمارات السبع، لعكس مسيرة اتحاد دولة الإمارات وإنجازاتها الكبيرة، بجانب معالمها وتضاريسها الجغرافية المتنوعة.

وأعلن خلال المؤتمر عن كل مسارات مراحل طواف الإمارات، وتشمل 7 مراحل، تنطلق المرحلة الأولى «جزيرة مرجان - 158 كلم»، يوم 23 فبراير/ شباط المقبل، من حديقة زعبيل في دبي، وتنتهي في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، مروراً بالعديد من المعالم في دبي، ورأس الخيمة، مثل برواز دبي، وقصر زعبيل، ودبي فيستيفال سيتي، وحديقة مشرف، وعجمان، وأم القيوين، وقرية الحمراء، انتهاء بجزيرة المرجان، وتبدأ المرحلة الثانية «بلدية دبي - 203 كلم»، يوم 24 فبراير، من «ذا بوينت نخلة جميرا»، وتنتهي عند سد حتا، وتنطلق المرحلة الثالثة «الشارقة - 198 كلم»، من الشارقة باتجاه سد الرفيصة، ويمر مسار هذه المرحلة بمعالم عدة في الشارقة، منها بلدية الشارقة، وجزيرة العلم، وجامعة الشارقة، وخورفكان، وسد الرفيصة ومدينة الشارقة الرياضية.

وفي يوم 26 فبراير تنطلق المرحلة الرابعة «دبي - 171 كلم»، من حي دبي للتصميم، وصولاً إلى دبي سيتي ووك، ويمر هذا المسار بالمعالم الرئيسية لإمارة دبي، وهي ميدان، وترمب جولف كلوب، ومدينة دبي الرياضية، وعقارات جميرا للجولف، وجزر جميرا، وبرج خليفة، وحي دبي للتصميم، وقناة دبي المائية، ودبي فيستيفال سيتي، وحديقة مشرف ووسط مدينة دبي، ودبي سيتي ووك، وتزداد صعوبة التحدي في المرحلة الخامسة «العين - 162 كلم»، حيث ينطلق الطواف من العين ويقطع مسافة 10.8 كم باتجاه جبل حفيت، ويمر مسار هذه المرحلة بجامعة الإمارات، وقصر المويجعي، وحديقة العين للحيوانات، وحديقة المبزرة الخضراء، ليصعد إلى جبل حفيت المهيب، ويقف عند قمّته، أما المرحلة السادسة «أدنوك - 158 كلم»، فتنطلق يوم 28 فبراير من الرويس مروراً بمركز الياش الترفيهي، ومدرسة أدنوك، والرويس مول، وشاطئ المرفأ.

وتختتم مراحل الطواف يوم 29 فبراير «أبوظبي - 127 كلم»، حيث ينطلق الطواف في هذه المرحلة من جزيرة المارية، وينتهي بكاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي، ويمر المسار الختامي بالكثير من المعالم في أبوظبي كجزيرة المارية، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس، وجسر المقطع، وجامع الشيخ زايد الكبير، ومدينة زايد الرياضية، ونادي أبوظبي للجولف، ومتحف اللوفر أبوظبي، وقصر الحصن وسارية العلم.

وثمن سعيد حارب دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بالطواف، مؤكداً أن طواف الإمارات سينقل للعالم أروع صور ومشاهد التقدم العمراني للدولة بمدنها وإماراتها السبع.

وقال عارف العواني، إن النسخة الثانية تنطلق بطموحات كبيرة لمواصلة تقديم الإبهار التنظيمي وترسيخ ريادة الإمارات في تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية العالمية في ظل الدعم الكبير من القيادة الحكيمة التي لديها إيمان مطلق بأهمية الرياضة ودورها في تحقيق التقارب بين الشعوب.

وقال عيسى هلال الحزامي إن الشارقة تفخر بأن تكون جزءاً من مسار طواف الإمارات، مؤكداً تقديم كل عوامل النجاح لمشواره العالمي بنسخته الثانية، مشيراً إلى أن الحدث يمثل دفعة كبيرة لتطوير رياضة الدراجات الهوائية.



رعاة القمصان ودرع الطواف



شهد المؤتمر الكشف عن ألوان قمصان النسخة الثانية لطواف الإمارات؛ حيث ستكون طيران الإمارات راعياً للقميص الأحمر المخصص لمتصدر الترتيب العام بداية من المرحلة الثانية بتحقيق أقل زمن مسجل، أما القميص باللون الأخضر فسيكون برعاية مبادلة وهو مخصص لمتصدر الترتيب العام بالنقاط، فيما ترعى نخيل القميص الأبيض، والذي يقدم لأفضل متسابق شاب «25 سنة وما دون»، في حين يرعى طيران أبوظبي القميص الأسود الذي يمنح لمتصدر المرحلة المتوسطة السريعة.

وشهد المؤتمر أيضاً تقديم درع النسخة الثانية للطواف والمدون عليه أسماء أبطال النسخ الماضية لطوافي أبوظبي ودبي مع المتوج بالنسخة الأولى لطواف الإمارات.