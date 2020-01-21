ناشئة الشارقة تنظم دوري كرة الصالات الـ 12

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، النسخة ال 12 من دوري الناشئة لكرة قدم الصالات، خلال الفترة من 25 يناير / كانون الثاني الحالي إلى 14 مارس / آذار المقبل، والذي يستهدف قرابة 320 لاعباً من منتسبي مراكز ناشئة الشارقة الثمانية المنتشرة في مدن ومناطق إمارة الشارقة.

يهدف الدوري إلى اكتشاف المواهب الرياضية، والعمل على رفع مستوى لياقتهم البدنية، وتطوير مهاراتهم الحركية، وتأهيلهم للوصول إلى أعلى مستويات التميز الرياضي، والانضمام إلى المنتخبات الوطنية والأندية. وستقام المباريات بنظام دوري من دورين ذهاباً وإياباً، يوم السبت من كل أسبوع على امتداد شهرين بإجمالي 61 مباراة، بمشاركة 16 فريقاً يمثلون فئتي الناشئة والشباب.

وسيشهد مركز ناشئة واسط مباراة كأس السوبر، في الساعة الخامسة من مساء بعد غد الخميس، والتي ستجمع بين فريقي واسط ودبا الحصن، تمهيداً لمباريات الدوري التي ستقام بتاريخ 25 من الشهر نفسه، في الصالات الرياضة لمراكز ناشئة الشارقة الثمانية.