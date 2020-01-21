شكرا لقرائتكم خبر عن الإخفاق الأولمبي يؤكد.. كرة الإمارات ليست بخير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تبخّر الحلم الأولمبي ببلوغ أولمبياد طوكيو 2020، بعد الخسارة القاسية التي مني بها منتخبنا الأولمبي أمام نظيره الأوزبكي 1-5 في كأس آسيا تحت 23 سنة.

الحلم الأولمبي الذي يتجدد كل 4 سنوات، تحول مرة جديدة إلى كابوس، بعد الوداع الآسيوي بالخسارة القاسية أمام المنتخب الأوزبكستاني وبخماسية أقل ما يقال عنها إنها ضربة مؤلمة، رغم التوقعات العالية التي رسمت حول هذا المنتخب، بل إن البعض اعتبره منتخب المستقبل.

ما حدث في تايلاند مع الأولمبي، كان سلسلة جديدة من مسلسل الإخفاق الذي مرت به منتخبات المراحل السنية، دون أن نغفل سوء حال منتخبنا الوطني الأول الذي يسير بخطوات متعثرة في رحلته المونديالية الآسيوية، لتثبت تلك الحصيلة مجتمعة حقيقة واحدة وثابتة أن كرة الإمارات ليست بخير، وأن الإخفاق في الرحلة إلى طوكيو «مسمار جديد في نعش اللعبة».

حقيقة يسعى البعض إلى نكرانها، ويسعى البعض إلى وضع مساحيق التجميل عليها، تارة بأننا نملك دورياً قوياً، وتارة أخرى بأننا نملك بنية تحتية، وآخر يخرج ليشيد بالهيكليات والشكليات التي لا تغني ولا تسمن.

ما حدث في تايلاند مع الأولمبي كان صفعة، وكشف ستار عن واقع اللعبة المرير، وسوء حال منتخباتنا وضعف مستوى لاعبينا الذين نصنع منهم نجوماً تتلألأ في السماء، قبل أن نكتشف عند الامتحان، أنهم بشر عاديون، بل إنهم أقل شأناً فنياً ومستوى من لاعبي المنتخبات الأخرى في القارة الصفراء.

كشف المستور

مع انتهاء المشاركة القارية، ومع حزم لاعبينا حقائب العودة من تايلاند، قبل العودة إلى البلاد والدخول مع أنديتهم في دوامة الدوري، حيث نجد ترياق النسيان، لداء الإخفاقات، التي تثبت مرة جديدة حجم الضعف الكبير الذي تعاني منه المنتخبات الوطنية، بعدما ثبت بالأرقام أن العمل السيئ لا ينتج سوى إخفاقات.

لا يمكن رمي المسؤولية في ملعب اتحاد مروان بن غليطة «المستقيل» وحده، ولا يمكن تبرئته ومجلسه مما حصل، ومن تبخر الحلم.

كما لا يمكن منح لجنة المنتخبات الحالية صك براءة، خاصة أن الإنجاز لو حدث كان سيحسب لهم، وإن كانت مسؤوليتهم أقل بكثير من اللجنة السابقة، دون أن نغفل رفض المحترفين قرار تأجيل جولة الأول والثاني من يناير/ كانون الثاني، من أجل منح المنتخب فرصة نيل فرصة أكبر من الإعداد.

ما حدث في تايلاند، هو صورة حقيقية عن واقع لعبة مأزوم، وعن كرة تعاني من مرض عضال منذ سنوات، دون أن يقرر أحد ما البحث عن علاج «كيميائي» لها، وسط إصرار وتعنت من قبل البعض على أن «البنادول» كفيل بإنهاء كل آلامنا.

اكتشاف فرنسي

لا يمكن نكران أو نسيان جهود بعض من يعمل في قطاع الكرة، سواء من مجالس إدارات أو أندية أو حتى لجان في الاتحاد، لكن واقعة طريفة حدثت قبل أسابيع تكشف واقع لعبتنا:

حضر وفد فرنسي كروي، وقام بزيارات ميدانية واطلع على واقع العمل في الأندية ونوعية المدربين والحصص التدريبية التي يخضع لها لاعبونا في الأندية على مستوى قطاع المراحل السنية، وكانت خلاصة ما شاهدوه التالي:

- عدد ساعات التدريب في الأندية قليل.

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- نوعية المدربين في المراحل السنية ضعيفة.

- مستويات المسابقات السنية ضعيفة.

البنود الثلاثة التي اكتشفها الخبراء الفرنسيون، لا تحتاج إلى صناع معجزات أو رجال قادمين من الفضاء، بل هي واقع وحقيقة يدركها كل مطلع عن قرب على واقع اللعبة في المستطيل الأخضر، وليس أولئك الذين يسكنون في بروج المكاتب العاجية.

ولأن الذكرى تنفع المؤمنين، فقد يستحق القائمون على اللعبة بمن يذكرهم، أن كرة الإمارات منذ 15 عاماً أطلقت شعاراً وحملة اسمها «يد على الحاضر وعين على المستقبل»، وكان من أبرز بنود تلك الخطة الاهتمام بالمدرب وتأهيل الكوادر التي تعمل في القطاع، وبناء الصالات المغطاة التي تتيح للاعبين فرصة الحصول على عدد أكبر من الحصص والجرعات التدريبية.. ويبقى السؤال الأهم:

هل الأندية تمتلك ميزانيات وتخصص جزءاً من المبالغ الطائلة التي تصرفها على قطاع الكرة من أجل المراحل السنية، أم أن كل الاهتمام ينصب على الفريق الأول وعقود اللاعبين.. المحليين منهم والأجانب؟

هل هناك من طالب وسعى وعمل من أجل إنشاء الصالات المغطاة المكيفة التي تتيح للاعبين ممارسة اللعبة في الظروف المناخية الحارة؟

هل هناك من يوصل لكبار مسؤولينا وقيادتنا حقيقة واقعنا الرياضي، وما يحتاج إليه اللعبة فعلاً؟

والسؤال: ماذا طبق من تلك الخطة وتلك الشعارات طوال 15 عاماً وفي ظل ولاية أكثر من مجلس إدارة لاتحاد الكرة؟

يرد أحد الظرفاء: طبقنا طباعة الخطة على الورق فقط.

راشد بن حميد: المستقبل لكم

كانت عبارة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، يوم أمس الأول، وبعد الوداع، إيجابية، لرفع الروح، وتجديد الثقة، بعناصر هم على أرض الواقع مستقبل اللعبة، وهم من يجب أن نهتم بهم، وأن نسعى إلى تأمين الآليات التي تساعدهم على التطوير.

وكتب الشيخ راشد بن حميد عبر حسابه في «تويتر»: «خسرتم محطة في مشواركم الكروي ولكن المستقبل لكم.. لاعبو منتخبنا الأولمبي.. لديكم الأفضل وعليكم مضاعفة الجهود وبذل المزيد في المرحلة القادمة».

ضحية سوء الاختيار

مرة جديدة نكون ضحية سوء عمل، وسوء اختيار، وسوء إعداد وتحضير، بل والأهم أننا نعاني سوء فكر في كيفية مواكبة التغيرات التي طرأت على اللعبة، رغم جلباب الاحتراف الذي هبط على كرتنا ب«الباراشوت» دون أن ندرك المقاس الحقيقي للعبة، أو ندرك معايير وكيفية تطبيق الآليات السليمة من هذا الشعار الكبير.

ودع منتخبنا الأولمبي، وضاع الحلم، ليتواصل سقوط منتخباتنا في المحافل الآسيوية، وتتواصل الخيبات التي نعانيها، دون أن نجد من يسعى لإصلاح المسار الذي يسير على سكة لن تقود اللعبة إلا نحو المزيد من الانحدار.