شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يضم البرازيلي رينييه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد ريال مدريد الإسباني مع المهاجم البرازيلي الشاب رينييه (18 عاماً) من فلامنغو حتى 2026 مقابل 35 مليون يورو.
وقال ريال مدريد في بيان «سينضم اللاعب إلى الفريق الرديف في النادي ريال مدريد كاستيا في نهاية مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف القادم في صفوف منتخب بلاده تحت 23 عاماً».
وكانت أندية عدة أعلنت عن رغبتها في الحصول على خدمات رينييه الذي سجل 6 أهداف في 15 مباراة هذا الموسم؛ أبرزها مع برشلونة.
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