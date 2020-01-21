البطولة العمالية في الشارقة تدخل مرحلة الأدوار الإقصائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:مسعد عبد الوهاب

دخلت منافسات البطولة الرياضية العمالية الثالثة المقامة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبتنظيم من هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة على ملاعب منتزه الشارقة الوطني، مرحلة الأدوار الإقصائية، بعد بلوغ 16 فريقاً للدور ثمن النهائي لبطولة كرة القدم، كما احتدم التنافس في كرة السلة والكرة الطائرة، والهوكي والكريكت، من أجل مواصلة السباق نحو التتويج بألقاب البطولة الأولى من نوعها في الدولة التي تجمع 120 فريقاً في تظاهرة رياضية مميزة.

كانت منافسات الأسبوع الخامس التي تابعها سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، شهدت إقامة الجولة الختامية من الدور التمهيدي لكرة القدم، أسفرت عن تأهل 16 فريقاً إلى الدور ثمن النهائي من البطولة، والتي حلت في المركزين الأول والثاني من المجموعات الست.

وتقام في 31 يناير، مباريات دور الستة عشر بنظام خروج المغلوب، وستشهد صراعاً بين الفرق من أجل التأهل لدور الثمانية، حيث ستلعب 8 مباريات يلتقي فيها الحجل للتأمين مع بروسمارت، وشرطة الشارقة مع أدنوك «أ»، بينما تلتقي دائرة الخدمات الاجتماعية لاكنور الواحة، وأصباغ ناشيونال مع بلدية الحمرية، كما تواجه الهوية والجنسية الاتحاد الأوروبي للمقاولات، وفاست «أ» مع ريتش تارجيت، والدفاع المدني في الشارقة مع غرفة التجارة والصناعة، وإنجازات مع فاست «ب».

وكانت قرعة دور ال16 سحبت في حفل أقيم بمقر هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، بإشراف عمر الشارجي مدير إدارة الدعم والاتصال المؤسسي في الهيئة، وطارق سالم الخنبشي مؤسس ومدير شركة ريتش تارجت للخدمات الرياضية المنظمة للبطولة، بحضور ممثلي الفرق المتأهلة.

وأعرب سالم يوسف القصير عن إعجابه بالمستوى المتميز للمنافسات، مشيراً إلى أن بعض الأندية وضعت البطولة تحت المجهر من أجل البحث عن مواهب خاصة في كرة القدم والسلة والطائرة، إضافة إلى الهوكي والكريكت، مما يؤكد التواصل الرياضي بين مؤسسات المجتمع، ويبرهن في الوقت نفسه على وجود مواهب من المقيمين تبحث فقط عن الرعاية والاهتمام.

وفي الكرة الطائرة فاز فريق لاكنور على فالكون باك 2-0، كما فاز فريق هيت شيلد على ميدفارما 2-1، وفي كرة السلة فاز فريق إس تي إي جي على فريق يو أ 76-73، كما فاز فريق كومرادس على أرمادو 66-55، وتغلب دي بي ورلد على بيسداك 73-69، وفاز فريق أبوشغارة على الشارقة سكواد بنتيجة 20-0 لانسحاب الأخير، كما فاز بيكول أوراجون على أف أي بي ال62-60، وفاز الحمرية على الشارقة التعاونية 64-5.