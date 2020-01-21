نجاح كبير للنسخة الأولى من بطولة كلباء للسباحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وجمعة البلوشي، نائب رئيس اتحاد السباحة الفائزين الأوائل في منافسات كلباء للسباحة المفتوحة التي أقيمت على بحيرة كلباء في إمارة الشارقة، بمشاركة نحو 170 من كلا الجنسين.

كما حضر الفعالية خليفة الكعبي المدير المالي في اتحاد السباحة، وعلي حسين اللوغاني، رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، وحسن الزعابي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وياسر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، ونبيل أحمد المزروعي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

شهدت المنافسات حصول سباحي وسباحات الإمارات على أعلى عدد من الميداليات الملونة، في إضافة فنية للرياضة الإماراتية وتطلعاتها المستقبلية. وفي نتائج البنات لأعمار 12-13 سنة، فازت ميرة الشحي بالميدالية الذهبية وفي فئة البنات لأعمار 14-16 سنة فازت نورة الحسيني بالميدالية الذهبية، وفي فئة البنين لأعمار 14-16 سنة فاز بالذهبية سالم غالب سبت، أما في الأعمار 12-13 للبنين ففاز بالذهبية حسين الصايغ، وفي فئة البنات لأعمار أكبر من 17سنة، فازت الروسية كاتيا ميجينوفا بالميدالية الذهبية، وفي مرحلة العمومي لمسافة 3 كيلومترات فاز الإماراتي يوسف المطروشي بالميدالية الذهبية.

وأكد عيسى هلال الحزامي، أن البطولة حققت في نسختها الأولى نجاحاً كبيراً ومثلت حدثاً مميزاً، في إطار حرص المجلس على الاهتمام بالفعاليات الرياضية والمجتمعية، تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية.

وأكد نبيل المزروعي أن البطولة تستحق أن تنظم بشكل منتظم، بما يسهم في تسليط الضوء على جمالية بحيرة كلباء، وأيضاً دعم رياضة السباحة في الإمارات. وأعرب عن سعادته لكون البطولة جمعت عدداً كبيراً من السباحين.