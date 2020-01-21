شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام فايز وهلال لتدريبات خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم فوزي فايز لاعب الشارقة ومحمد هلال لاعب بني ياس إلى تدريبات خورفكان تمهيداً للتعاقد مع «السنور» بعد اكتمال بعض الإجراءات. ونشط خورفكان في «الميركاتو» الشتوي الحالي وذلك لاستدراك وضعه بعد احتلاله المركز الأخير في ترتيب الدوري.

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