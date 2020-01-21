شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين اتحاد الكرة وهيئة الصحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث اتحاد الإمارات لكرة القدم، وهيئة الصحة بدبي آفاق التعاون المشترك في مجال الطب الرياضي وعلاج إصابات كرة القدم وتطوير الكوادر الطبية العاملة مع المنتخبات الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة مع الدكتور مروان محمد الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة صحة دبي أمس في مقر الهيئة بدبي.
وقال الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، إن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز وتطوير الخدمات الصحية في مجال الطب الرياضي، بما يتواكب مع استراتيجية اتحاد الكرة في رفع مستوى الطواقم الطبية العاملة علمياً وعملياً في مجال رياضة كرة القدم، وتفعيل آلية البحث العلمي والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية وتوظيفها لتطوير كفاءة الكوادر الطبية الوطنية، ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية.
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