شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب في المجموعة الرابعة لكأس العرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجريت أمس، مراسم قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بمشاركة 16 منتخباً خلال الفترة من 26 فبراير/ شباط المقبل حتى الخامس من مارس /آذار في مدينتي الرياض والخبر بالسعودية.
وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الإمارات في المجموعة الرابعة إلى جانب السودان وليبيا وجزر القمر، بينما ضمت المجموعة الأولى العراق وتونس وموريتانيا والكويت،والثانية منتخبات المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي،والثالثة منتخبات السعودية وفلسطين والجزائر ومصر.
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