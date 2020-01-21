شكرا لقرائتكم خبر عن الزبير: فوز النصر ببطولة الدوري بيد جمهور العميد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عمر الزبير المرزوقي عميد حكام كرة اليد في الدولة وأحد أبناء نادي النصر أنه يراهن على إمكانية فوز «العميد» ببطولة دوري الخليج العربي في حال كان الحضور والمؤازرة الجماهيرية بالمستوى الكبير الذي شهده نهائي كأس الخليج العربي.
وقال الزبير: لقد حضرت المباراة من المدرجات وكان اللافت للنظر هو عودة جمهور العميد الذي نعرفه، لقد كانت سعادتي كبيرة بالحضور الكبير والمميز، وأتمنى أن يوفق الفريق الأزرق في حصد الثنائية بضم درع الدوري إلى كأس الخليج العربي.
وأكد الزبير أن الفريق يستطيع الذهاب إلى أبعد نقطة في الدوري في ظل العطاء الرائع من كوكبة نجوم الفريق الذين أسعدوا عشاق الموج الأزرق في نهائي الكأس، وهم بمقدورهم المضي قدماً في طريق الانتصارات والتميز.
كانت هذه تفاصيل خبر الزبير: فوز النصر ببطولة الدوري بيد جمهور العميد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.