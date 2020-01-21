الزبير: فوز النصر ببطولة الدوري بيد جمهور العميد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عمر الزبير المرزوقي عميد حكام كرة اليد في الدولة وأحد أبناء نادي النصر أنه يراهن على إمكانية فوز «العميد» ببطولة دوري الخليج العربي في حال كان الحضور والمؤازرة الجماهيرية بالمستوى الكبير الذي شهده نهائي كأس الخليج العربي.

وقال الزبير: لقد حضرت المباراة من المدرجات وكان اللافت للنظر هو عودة جمهور العميد الذي نعرفه، لقد كانت سعادتي كبيرة بالحضور الكبير والمميز، وأتمنى أن يوفق الفريق الأزرق في حصد الثنائية بضم درع الدوري إلى كأس الخليج العربي.

وأكد الزبير أن الفريق يستطيع الذهاب إلى أبعد نقطة في الدوري في ظل العطاء الرائع من كوكبة نجوم الفريق الذين أسعدوا عشاق الموج الأزرق في نهائي الكأس، وهم بمقدورهم المضي قدماً في طريق الانتصارات والتميز.