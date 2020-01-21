مؤتمر صحفي لـ «دولية خورفكان» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة خورفكان الدولية لكرة قدم الصالات التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للعبة، مؤتمراً صحفياً في العاشرة والنصف من صباح اليوم، في مقر اللجنة التنفيذية بالشارقة، للإعلان عن تفاصيل البطولة التي ستكون برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وتقام في صالة نادي خورفكان خلال الفترة من 24 يناير/ كانون الثاني الجاري ولغاية 30 منه، بمشاركة أندية الإمارة الباسمة و3 فرق من خارج الدولة.

وتتواصل مباريات الدوري العام لكرة قدم الصالات في نسخته ال11 في السابعة من مساء اليوم بمواجهتي خورفكان ودبا الحصن في قمة الابتسامة في المنطقة الشرقية، وشاءت الظروف أن يلتقي الفريقان في هذه الجولة بعد خسارتيهما من النصر وشباب الأهلي في الأسبوع الماضي، ويحتل دبا الحصن المركز الرابع برصيد 15 نقطة، وخورفكان الخامس برصيد 14 نقطة، وتجمع المباراة الثانية بين النصر الثالث برصيد 17 نقطة مع ضيفه الحمرية المنتشي بالفوز الأول في الدوري الأسبوع الماضي على حساب مليحة 5-4.