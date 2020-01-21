مجلس إدارة اللجنة البارالمبية يعقد اجتماعه الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الإماراتية أول اجتماع له بمقر الهيئة العامة للرياضة بدبي، أمس الأول؛ وذلك بحضور محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب الرئيس، وعائشة عبد الله ميران نائب الرئيس، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة، وعمر عبد الرحمن ممثل الهيئة العامة للرياضة؛ وذلك لإتمام إجراءات التسليم والتسلم لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية خلال الفترة القادمة.

وقال محمد محمد فاضل الهاملي: «نود أن نتقدم بالشكر للهيئة العامة للرياضة وأعضاء المجلس على جهدهم الرائع والكبير، ونعد بمواصلة الإنجازات والبطولات، إن قرار إشهار وتحويل المسمى من «اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين» إلى «اللجنة البارالمبية الإماراتية»؛ سيصب في مصلحة أبنائنا من أصحاب الهمم؛ حيث تعد اللجنة البارالمبية الإماراتية؛ هي الممثل الرسمي لمشاركة منتخباتنا الوطنية لدى اللجنة البارالمبية الدولية؛ ولذلك تعد هذه الخطوة مهمة خلال الفترة القادمة».

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم: إن اللجنة البارالمبية الإماراتية ستخرج بثوبها الجديد وستقف على الآليات والبرامج التي من شأنها تسيير أعمال اللجان الفرعية والإدارات الفنية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وأضاف: «إن أهداف اللجنة البارالمبية هو الارتقاء برياضة أصحاب الهمم بالدولة، وتحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة، كما ستقف على الخطط التي تهدف إلى تطوير ورفع مستويات المنتخبات الوطنيةح تمهيداً للاستحقاقات المقبلة».