ويستوود يتصدر«الســباق إلى دبـي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتلى الإنجليزي لي ويستوود، صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية هذا الموسم، بفضل فوزه بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، ليرفع من درجة الترقب قبل انطلاق منافسات بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك التي تنطلق يوم بعد غد الخميس على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف.

وبحسب التصنيف الصادر أمس من الجولة الأوروبية، فإن ويستوود حقق 1,165 نقطة وضعته في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» في أول بطولة يشارك فيها هذا الموسم، مستفيداً من القيمة الكبيرة التي تقدمها هذه البطولة التي تستضيفها أبوظبي سنوياً منذ عام 2006.