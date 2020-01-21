شكرا لقرائتكم خبر عن نصراوي سلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

* في أمسية استثنائية عمت فيها الأفراح قلعة العميد النصراوي وعاشت الجماهير فرحة كبيرة بمناسبة الفوز بكأس الخليج العربي، وهو اللقب الثاني للعميد الذي كان حاضراً في الموعد الكبير، وقدم بقيادة الإسباني الخطير نيجريدو أداءً استحق عليه التتويج بثاني بطولات الموسم، حيث أحرز الشارقة أول ألقاب الموسم بفوزه بكأس السوبر على حساب شباب الأهلي، وإذا كانت عودة الفريق النصراوي لمنصات التتويج هي نتاج عمل وجهد جماعي إداري وفني يستحق الثناء والشكر، فإنه في المقابل يؤكد قدرة الفريق للذهاب بعيداً في الدوري، إذا واصل الأداء بنفس قوة الدفع والروح القتالية، كأفضل فريق أداء ومحصلة في النصف الأول من الموسم، مع خالص التهنئة لجماهير الأزرق ونصراوي سلام.

* في الدوري الإنجليزي كل الطرق باتت تؤدي إلى تتويج ليفربول باللقب مبكراً، وحلم الثلاثين عاماً أصبح قريباً جداً من أن يصبح واقعاً، بعد أن نجح الفريق في مواصلة طريق الانتصارات موسعاً الفارق عن أقرب منافسيه إلى 16 نقطة إثر فوزه على مانشستر يونايتد في القمة التاريخية، التي أكد من خلالها ليفربول أنه الفريق الأفضل بعد فوزه على جميع فرق الدوري الإنجليزي، كما نجح صلاح أخيراً في هز شباك «المان يونايتد» ليكون بذلك قد وصل لشباك جميع أندية الدوري، في محصلة تؤكد تفوق «الريدز» بموسم استثنائي قد يكون تاريخياً في المسابقة الأعرق في العالم، والمؤشرات تؤكد قدرة ليفربول على حسم اللقب في توقيت مبكر، في واقعة قد تكون غريبة وغير معتادة في الدوري الإنجليزي.

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وفي المقابل قادت النيران الصديقة لخسارة «مان سيتي» نقطتين ثمينتين أمام كريستال بالاس، عندما سجل فرناندينيو هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 90، حرمت «سيتي» من فوز كان في المتناول لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما، ليتوقف معها رصيد الفريق السماوي عند 48 نقطة في المركز الثاني بينما رفع ليفربول رصيده إلي 64 نقطة، بفارق 16 نقطة مع أفضلية مباراة مؤجلة للمتصدر وهو فارق شاسع يصعب الوصول إليه خاصة في ظل قوة الدفع الرهيبة التي يسير عليها المدرب كلوب وكتيبته.

آخر الكلام

التسجيل في سبع مباريات متتالية في الدوري قد يبدو أمراً خارقاً للعادة، إلا عندما يكون بطل الحكاية لاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو فإن الأوضاع تختلف.