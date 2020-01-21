رقم قياسي للظاهري في الكارتينج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح البطل الإماراتي الموهوب نجم الكارتينج راشد الظاهري في الفوز بجائزة «O Plate»، والتي تعد البطولة الرئيسية السنوية لسباقات الكارتينج في الدولة، والمقامة على حلبة «كارتدروم» بدبي.

وهذه هي المرة الخامسة التي يشارك فيها الظاهري بهذه البطولة ويفوز بها، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً بانتصاره على أقرانه من السائقين في فئته العمرية.

واحتفل راشد الظاهري بفوزه بهذا السباق بعد يومين من سباقات «الكارتينج» المليئة بالحماسة والإثارة، لينتزع البطولة بعد تفوقه على أفضل 32 سائق كارتينج من مختلف أنحاء العالم، خلال ست فئات من سباقات الاتحاد الدولي للسيارات.

وقال راشد الظاهري: «الفوز بالبطولة داخل الإمارات شيء مميز دائماً، وله مذاق خاص، فقد كانت المنافسة قوية جداً مع السائقين الآخرين منذ اللفة الأولى».