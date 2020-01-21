مشاركة عالمية في «دولية الشراع للقفز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

تنطلق بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة 4 نجوم يوم الجمعة المقبل، بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، وذلك في ختام سلسلة بطولات الشراع الدولية لقفز الحواجز 2020، والتي تضمنت ثلاث بطولات لقفز الحواجز، جرت على مدى 3 أسابيع.

ويشارك في النسخة 4 للبطولة، فرسان قفز الحواجز الدوليون، وسيكون من بينهم أبرز نجوم العالم، حيث يشارك الألماني كريستيان ألمان المصنف 11 عالمياً، والأولمبي الإيرلندي شين برين عضو فريق (زد 7) في دبي، ومايكل ويتكر الحاصل على أقوى البطولات في بريطانيا، والفارس الإيرلندي الشاب مايكل بند، الفائز بجائزة (دربي هيكستيد الشراع 2019).

وتمثل سلسلة بطولات الشراع، وعلى مدار ثلاثة أسابيع، بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي، جزءاً آخر من دوري لونجين العربي لقفز الحواجز،وتتضمن إحدى جولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز وبطولة أوروبا 2021 وأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد اللواء الدكتور أحمد الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن سلسلة الشراع إضافة رائعة لجدول الفعاليات في جولة الإمارات الشتوية، من خلال «الشراع» وغيرها من الأندية المشابهة، وأوضح أن منتجع الفرسان الرياضي الدولي قام بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإنجاح هذه البطولة، سواء الإسطبلات أو المرافق وميادين التدريب الداخلية والخارجية، وتهيئة الظروف التي تضمن راحة المتنافسين وتساعد على إنجاح هذه البطولة، لافتاً إلى أن البطولة تعكس مكانة الإمارات الرياضية خاصة في مجال الفروسية.

وقال هشام عبدالرحيم الحوسني مدير الفروسية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي: «فخورون بأن يستضيف منتجع الفرسان الرياضي الدولي للمرة الرابعة على التوالي مهرجان الشراع الدولي للفروسية، لقد سعينا دائماً لأن نكون مرفقاً للبلاد قادراً على استضافة أحداث عالمية المستوى».

وذكر عمران العويس رئيس بطولة الشراع الدولية أن إسطبلات الشراع تشتهر بمساهمتها في الفروسية بالإمارات وخارجها على كافة المستويات، وتعد سلسلة بطولات الشراع حدثاً رئيسياً منذ إطلاق مهرجان الشراع الدولي للفروسية منذ أربعة أعوام.

وقال باتريك عون المدير الإقليمي لشركه لونجين: «بصفتنا راعياً لدوري لونجين العربي وكراعٍ للقب سباق لونجين الشراع، يسرنا أن نلعب دوراً في التطوير المستمر لهذه الرياضة في هذه المنطقة».