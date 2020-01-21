بلغاريا وجورجيا وإيطاليا تتألق في دولية دبي للتنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

توج اتحاد الإمارات للتنس الفائزين ببطولة دبي الدولية للشباب التاسعة عشرة تحت 18 سنة ITF بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد عبدالملك أهلي والأمين العام ناصر المرزوقي، والتي أقيمت منافساتها في ملاعب نادي النصر لينجرلاند في دبي، وتوج بفئة الشباب البلغاري نيديلجيف بعد فوزه في النهائي على الهندي زافيري إريان 2-0 .

وفي فئة الشابات، فازت الجورجية ناتسفيلشفيل بعد تغلبها على الكندية بينيتو لينا بمجموعتين لواحدة ، وفي الزوجي فاز الثنائي الإيطالي بايجيانيتي ودينيس كونستانتين بالمركز الأول بعد تفوقهما على الثنائي الياباني إينوه جيني والهولندي جونكر فرانك 2-1 ، وفي زوجي البنات فاز الثنائي الجورجي جاجوشي تاماري وناتسفيلشفيل على الثنائي الفرنسي ايلباز إيفا ومونفيلس مايل.وأشرف على البطولة المدير الفني صلاح البراملي والحكم العام الدولي محسن خدابراست، وقاد المباراتين النهائيتين كل من الحكم العراقي ليث العاني والتونسية سارا إبراهام.

وفي هذا السياق بارك نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس أحمد عبدالملك أهلي نجاح البطولة ووصفها بأنها من البطولات المهمة التي تنظمها لجنة المسابقات وتؤكد عمق العلاقة التي تجمع بين الاتحاد الإماراتي والاتحاد الدولي للتنس، ما جعلها محطة مهمة في حياة لاعبي التنس الشباب.

وأشاد الأمين العام للاتحاد ناصر المرزوقي بالمستوى الفني الذي قدمه اللاعبون، وهو ما انعكس فنياً بشكل إيجابي على نجاح البطولة.